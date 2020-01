Station 19, la seconda stagione dal 14 gennaio su Canale 5, in terza serata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Station 19 la seconda stagione arriva in chiaro in terza serata su Canale 5 dal 14 gennaio Se avete visto l’inizio della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy e volete guardare anche le seconde parti dei crossover con Station 19 che avete già visto su La7, ne avrete l’opportunità da martedì 14 gennaio su Canale 5, forse. La seconda stagione di Station 19 infatti debutterà martedì 14 gennaio su Canale 5, il problema è l’ora: dalle 00:13 (quindi in realtà è già 15 gennaio), con due episodi a settimana dopo i tre episodi di New Amsterdam. Ma tranquilli, siamo nell’era di internet, e se non volete fare tardi sarà possibile guardare gli episodi online sul sito di Mediaset Play (sotto spieghiamo come e dove). Intanto vediamo cosa accadrà nei primi due episodi: Episodio 2×01 – “Nessuna Guarigione” Dopo l’esplosione, Andy disobbedisce ... Leggi la notizia su dituttounpop

