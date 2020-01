Sicilia, 2 sub morti e droga in spiaggia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Valentina Raffa Le vittime forse erano sulla stessa barca che portava i 98 kg di hashish ritrovati Ragusa È giallo in Sicilia sul ritrovamento, nei giorni scorsi, dei cadaveri di due sub a pochi chilometri di distanza tra loro sul litorale tirrenico, tra Cefalù e Castel di Tusa. Non risulta nessuna denuncia di scomparsa e finora non si è riusciti a risalire alla loro identità. Potrebbero essere collegati al rinvenimento, avvenuto su alcune spiagge dell'isola, di diversi pacchi contenenti hashish. In tutto 98 chilogrammi, confezionati tutti alla stessa maniera indizio che fa pensare che fossero parte di uno stesso carico - per un valore di 1 milione di euro. Che i due casi siano collegati fra loro è l'ipotesi che stanno seguendo gli inquirenti di ben cinque procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ... Leggi la notizia su ilgiornale

