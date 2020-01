Shameless chiude: l'undicesima stagione sarà l'ultima (Di lunedì 13 gennaio 2020) Di undici stagioni era composta la serie originale, di undici sarà composta, in totale, anche il suo remake. Stiamo parlando di Shameless, la cui corsa su Showtime finirà, appunto, con l'undicesima stagione, appena annunciata al Television Critics Association winter press tour dal presidente del network Gary Levine."sarà l'ultimo urrà per i Gallagher e per il loro legame unico di affetto e goduria", ha detto. "John Wells (a cui si deve il remake americano, ndr) ed il suo cast di talento promettono di chiudere Shameless con il botto e conoscendo i Gallagher, non è una minaccia a vuoto".Remake dell'omonima serie tv inglese andata in onda su Channel 4, la versione statunitense ha mantenuto i toni provocatori dell'originale, ritagliandosi uno spazio nella serialità unico nel suo genere, prima ancora che le piattaforme streaming dessero una libertà ancora maggiore ad autori e ... Leggi la notizia su blogo

