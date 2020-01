Sardine, Santori: «Bene Zingaretti ma non è detto che dobbiamo partecipare alla rifondazione del centrosinistra» (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Una volta trovata la nostra identità, sarà più facile capire che strada prendere. Perché non è detto che si debba per forza rimanere sempre nelle strade, ma non è assolutamente detto che bisogna partecipare a un processo di rifondazione del centrosinistra». Parola di sardina: Mattia Santori parla così stamane nell’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, in cui osserva che lanciando la ‘rifondazione’ del Pd e dicendo che bisogna «aprirsi alla società e ai movimenti», il segretario del Pd Nicola Zingaretti «l’ha detta giusta: offriamo un approdo a chi non ce l’ha» e se «è vero che noi non abbiamo un approdo, e fa Bene la politica a proporne, noi ascoltiamo, osserviamo, ragioniamo, ma questo non significa – avverte – che ogni approdo proposto vada Bene». «Abbiamo osservato una serie di dati di fatto – dice ancora uno dei ... Leggi la notizia su open.online

