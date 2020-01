Sanremo 2020, Giorgia Meloni sulla presenza di Rula Jebreal: “E’ bella, va bene se presenta. Se va a fare un monologo di mezz’ora quello non è il contesto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo continua a far discutere, il suo arrivo sul palco dell’Ariston sembrava destinato a saltare salvato poi in extremis dai vertici Rai. Un caso che non ha nulla a che fare con le ragioni televisive e si è da tempo spostato sul piano politico, alla lista dei commenti si aggiunge anche Giorgia Meloni: “Dipende cosa va a fare Rula Jebreal, va inserito nel contesto del Festival. Se Rula Jebreal, che è una donna bellissima, va a presentare, io non ho nulla da dire”, afferma Giorgia Meloni a Non è l’Arena. “Cosa diversa è se la Jebreal, che è una persona politicamente impegnata, a spese dei contribuenti e super pagata, va a fare un monologo senza contraddittorio di mezz’ora dentro al Festival. Quello non è il contesto”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia a Non è l’Arena. La Meloni, a sorpresa, ha difeso Roberto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : A #Sanremo un 'passaggio' anche per Mara Venier. Zucchero, Mika e Ultimo attesi sul palco esterno al teatro #ANSA - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -