Rimborsi M5s, marcia indietro: i fondi del Comitato per le rendicontazioni non andranno più a Rousseau (Di lunedì 13 gennaio 2020) andranno al fondo per la microimprenditorialità e non più all’associazione Rousseau i residui dei fondi diretti al Comitato per le rendicontazioni e Rimborsi del M5s. Lo prevede una modifica allo Statuto del Comitato registrata venerdì scorso, 10 gennaio. L’atto, sottoscritto – come i precedenti – davanti al notaio Luca Amato, prevede che «tutte le somme ricevute dal Comitato dovranno essere versate al Fondo appositamente costituito per il Microcredito o agli enti e soggetti individuati dagli iscritti al M5s previa consultazione on line». La durata del Comitato è prevista per statuto fino al «noventesimo giorno successivo al termine della XVIII legislatura, coincidente con lo scioglimento delle Camere e comunque sino all’integrale utilizzo dei fondi impegnati». Con la modifica del regolamento entrano a far parte del direttivo del Comitato, insieme ... Leggi la notizia su open.online

