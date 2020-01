RepUp, la startup per la gestione delle recensioni online (Di lunedì 13 gennaio 2020) RepUp è una startup che si occupa della gestione di recensioni online di ristoranti, bar e locali di somministrazione in generale ed è stata la prima azienda in tutto il mondo ad aver realizzato una proposta a costi bassi per fornire un supporto a locali e ristoranti nella gestione della presenza sui siti di recensione. «Il 2019 – spiega Salvatore Viola, co-founder e Ceo di RepUp – è stato un anno elettrizzante per RepUp. Abbiamo analizzato i profili di migliaia di locali, creato una piattaforma tecnologica unica, sviluppato un modello di business sostenibile e convinto clienti e investitori a credere in noi». RepUp, gli inizi e le fonti di finanziamento della startup Nasce come progetto sviluppato all’interno dell’incubatore di startup con alto valore innovativo SeedMoney a settembre del 2018. Dopo aver realizzato una piattaforma tecnologica del tutto unica nel ... Leggi la notizia su notizie

bizcommunityit : Startup: RepUP, con crowdfunding obiettivo raggiunto #startup -