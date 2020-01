Quando Bergoglio disse: "Il celibato dei preti? Nelle località remote..." (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesco Boezi Il Vaticano commenta la presa di posizione di Benedetto XVI, ricordando come Francesco sia contrario all'abolizione del celibato: "Soltanto rimarrebbe qualche possibilità Nelle località più remote" Papa Francesco è contrario all'abolizione tout court del celibato. Questo è, in estrema sintesi, il messaggio proveniente dalla Santa Sede, che ha deciso di partecipare al dibattito aperto ieri, con la considerazione di Benedetto XVI. Quella che ha squarciato il silenzio. Il Papa emerito Joseph Ratzinger lo ha messo nero su bianco, in un libro scritto a quattro mani col cardinale Robert Sarah: entrambi convengono sulla non opportunità di abolire il celibato sacerdotale. Anche ulteriori tipi di riforme non trovano il placet dei due autori di Dal profondo del nostro cuore, che è il titolo dell'opera in uscita. Una constatazione, quella di Benedetto XVI e del Prefetto ... Leggi la notizia su ilgiornale

