Prima Festival: ecco chi saranno i conduttori (Di lunedì 13 gennaio 2020) Prima Festival sarà il programma che, anche quest’anno, farà da apripista alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotto e diretto da Amadeus. L’appuntamento con Prima Festival è fissato per lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 20.00 appena dopo la fine del Tg1. Secondo quanto anticipato da TvBlog, a presentare Prima Festival sarà un trio di conduttori. Secondo le indiscrezioni, il terzetto sarà composto da una donna e due uomini. La Prima dovrebbe essere la conduttrice Ema Stokholma. La conduttrice aveva già condotto per Rai Radio 2 le serate dei Festival di Sanremo 2018 e 2019. Inoltre ha fatto da commentatrice per l’Italia durante l’Eurovision Song Contest. La Stokholma, inoltre, è una ex concorrente di Pechino Express. Reality che la conduttrice radionofica ha vinto assieme alla sua compagna di avventure, Valentina Pegorer. Gli ... Leggi la notizia su trendit

