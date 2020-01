Morbillo: calano a novembre i casi in Europa (Di lunedì 13 gennaio 2020) calano a novembre i casi di Morbillo in Europa, rispetto ai due mesi precedenti: 232 i casi segnalati da 17 paesi, contro i 290 di ottobre e 316 di settembre. La maggior parte dei casi, a novembre, si e’ avuta in Francia (48) e Romania (79), che pero’ ha anche avuto il calo piu’ marcato rispetto a ottobre (100) e settembre (112). In diminuzione anche nel Regno Unito, che ne ha avuti solo 5, contro i 45 di ottobre e i 28 di settembre. A segnalarlo e’ il bollettino mensile pubblicato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Sono aumentate invece le persone colpite dal Morbillo in Slovenia, mentre Repubblica Ceca, Croazia e Lettonia non ne hanno avuta alcuna. Analizzando i dati complessivi, da dicembre 2018 al 30 novembre 2019, emerge che non c’e’ stato alcuno stato europeo rimasto immune al Morbillo. In totale sono stati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Morbillo calano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morbillo calano