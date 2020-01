Moby, Tirrenia e Toremar sempre più green (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Moby, Tirrenia e Toremar sempre più attente al mare e all’ambiente. Sulle navi del Gruppo è stato implementato, in collaborazione con il Gruppo Ligabue, storico partner di Onorato Armatori per la ristorazione, un progetto teso alla riduzione della plastica a bordo, con l’obiettivo finale di limitare drasticamente il consumo dei prodotti di plastica monouso non riciclabili. Dallo scorso anno, su tutte le navi del Gruppo Onorato Armatori, nell’ambito del servizio di catering e ristorazione di bordo, è stata avviata inizialmente la sostituzione dei prodotti monouso di maggiore utilizzo, come piatti e bicchieri in plastica, rimpiazzati con altri in polpa di cellulosa, cartoncino e Pla o attraverso nuove modalità di servizio. Ad esempio, panini e croissant, già dalla scorsa estate, vengono serviti in sacchetti di carta. Sono state ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Adnkronos : #Moby, #Tirrenia e #Toremar sempre più green - fisco24_info : Sostenibilità: da plastica a emissioni, Moby, Tirrenia e Toremar sempre più green : - ferpress : #Moby, #Tirrenia e #Toremar sempre più attente al #mare e all'#ambiente. Al via riduzione plastica a bordo - Ferpre… -