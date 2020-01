Meghan Markle e Charlene di Monaco ribelli: non rispettano il protocollo reale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stessa nostalgia e insofferenza alle regole di corte, questo è quanto accomuna Charlene di Monaco e Megan Markle. Entrambe sono lontane dal loro Paese, ma mentre una non rinuncia al titolo nobiliare, sembra che l’altra abbia costretto il proprio marito a volare dall’altra parte dell’Inghilterra. Meghan Markle e Charlene di Monaco ribelli: non rispettano il protocollo reale I pochi sorrisi e quell’aria sempre così malinconica, sono valsi a Charlene di Monaco il soprannome di Principessa Triste. La prima ad essere stata nominata così fu Lady Diana, per quell’amore non ricambiato verso Carlo che la faceva soffrire molto. In un’intervista con un settimanale sudafricano, Charlene aveva ammesso di non essere felice a causa della nostalgia per il suo paese. A turbarla, poi, la perdita di due amici a pochi giorni di distanza e i problemi di salute di suo padre. La principessa ... Leggi la notizia su velvetgossip

