Mattia Santori, leader delle Sardine, da Lucia Annunziata: “No a 20 anni di Salvini, il Pd ci sta dando più ascolto di altre forze politiche” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mattia Santori è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz’Ora in Più su Rai Tre. Il leader delle Sardine ha parlato della possibilità di far svolgere il congresso del Movimento l’8 marzo, giorno della Festa della Donna. La data secondo Mattia Santori può essere quella ideale anche perché il Movimento secondo quanto detto dal leader delle Sardine è anche molto femminile. Poi la solita polemica sul leader della Lega “Il movimento delle Sardine si opporrà a 20 anni di Salvini”. Santori ha voluto nuovamente precisare che dopo le elezioni in Emilia Romagna si aprirà la terza fase del Movimento delle Sardine: “Allo Spin Time, lo stabile occupato a Roma, abbiamo definito un calendario. Dopo il voto in Emilia si apre una terza fase, per tornare a una dimensione nazionale e dare una struttura al movimento. Ci prenderemo il mese di febbraio per dialogare con i ... Leggi la notizia su baritalianews

