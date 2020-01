Lutto per Tania Cagnotto: è morta la nonna della tuffatrice (Di lunedì 13 gennaio 2020) La tuffatrice e medaglia d’oro mondiale Tania Cagnotto sta vivendo un grave Lutto: sua nonna si è spenta all’età di 98 anni. A darne l’annuncio è stata la stessa Tania Cagnotto tramite un toccante messaggio su Instagram, nel quale saluta la sua bella nonnina (come scritto dalla stessa negli hashtag). Una morte serena, a giudicare dalle sue parole: “Ti sei addormentata.. nel modo in cui te lo auguravamo”. In mezzo al dolore per la perdita, Tania Cagnotto si dice anche felice che la nonna abbia potuto conoscere la figlia della tuffatrice, Maya, nata nel 2018. Il post di Tania Cagnotto Visualizza questo post su Instagram Ciao meine Liebe Omi Stanotte, 4 giorni dopo il tuo compleanno (98anni) ti sei addormentata.. nel modo in cui te lo auguravamo finalmente potrai raggiungere il nonno,che tanto ti mancava.. sei stata una nonna speciale per me.sempre ... Leggi la notizia su thesocialpost

KontroKulturaa : Gravissimo lutto per Tania Cagnotto, lo straziante messaggio su IG: 'Fino alla fine dei tuoi giorni...'[FOTO] - - VAZN_ITALIA : Ne danno il triste annuncio... Tutti i ristoratori d'Italia. Per loro oggi chiusura di 8 ore, per lutto... - arcal59 : @TorciaPolitica Per vostra info...non ci sono state fibrillazioni, la mattina di lunedì si sono svolti i funerali a… -