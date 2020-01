Luca Barbareschi: "Violentato da un prete, non mi sono ribellato" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Luca Barbareschi racconta a Peter Gomez di essere stato Violentato da un prete e spiega: "Non ricordo di essermi mai ribellato" Ospite di Peter Gomez a La Confessione, Luca Barbareschi è tornato a parlare di un triste episodio della sua infanzia che lo ha particolarmente segnato: la violenza sessuale subita da un prete. Già in una intervista a Verissimo, Barbareschi aveva rivelato di essere stato Violentato da un prete quando aveva solo sette anni e di essere riuscito a perdonarlo proprio in età adulta, avendo con lui un confronto diretto. “sono stato abusato per due anni da un sacerdote in collegio. Avevo sette anni e lui si è approfittato della mia condizione, ero contento delle sue attenzioni perché ero un bambino solo – raccontava anni fa alla Toffanin - . Qualche anno fa sono andato a trovarlo per perdonarlo. Lui sosteneva di non ricordarsi di nulla, ma io ... Leggi la notizia su ilgiornale

