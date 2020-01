Livorno: uccisa e chiusa in un sacco a pelo, arrestata la nuora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Omicidio e occultamento di cadavere. Con queste accuse i carabinieri del reparto operativo di Livorno hanno arrestato la nuora di Maria Simonetta Gaggioli, la 76enne uccisa e chiusa in un sacco a pelo il cui cadavere venne trovato in un fosso sulla Vecchia Aurelia, a Riotorto, il 3 agosto scorso. Formia: uccide la cugina e il marito per l’eredità, poi si toglie la vita Il cadavere di Maria Simonetta Gaggioli venne trovato in un fosso sulla Vecchia Aurelia, a Riotorto, il 3 agosto scorso. A fare la macabra scoperta era stato, per caso, un passante. Il corpo della donna era in stato di decomposizione avanzato. Dopo sei mesi di indagini, nelle scorse ore i militari dell’Arma hanno posto in stato di fermo Adriana Pereira Gomes, compagna 32enne del figlio della vittima la quale avrebbe materialmente compiuto l’omicidio. La donna, ... Leggi la notizia su blogo

