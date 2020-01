Libia, Erdogan: opportuna presenza Onu

Libia può essere opportuna in qualità di osservatori. Lo ha detto il presidente turco Erdogan dopo l'incontro con il premier Conte, ad Ankara, ricordando che l'Italia è nostro partner strategico e alleato. "Auspichiamo un accordo per il cessate il fuoco permanente che ponga le basi solide della conferenza di Berlino e che consenta un futuro pacifico", ha sottolineato Erdogan. In merito ai colloqui di Mosca si è detto ottimista sulla firma della tregua.(Di lunedì 13 gennaio 2020) Una forza di interposizione dell'Onu inpuò esserein qualità di osservatori. Lo ha detto il presidente turcodopo l'incontro con il premier Conte, ad Ankara, ricordando che l'Italia è nostro partner strategico e alleato. "Auspichiamo un accordo per il cessate il fuoco permanente che ponga le basi solide della conferenza di Berlino e che consenta un futuro pacifico", ha sottolineato. In merito ai colloqui di Mosca si è detto ottimista sulla firma della tregua.(Di lunedì 13 gennaio 2020)

