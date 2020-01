Lazio, Cataldi svela un retroscena: “ecco come e quando è cambiata la nostra stagione” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Lazio sta facendo una grande stagione. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da dieci vittorie consecutive e sta polverizzando ogni record stabilito in precedenza. Danilo Cataldi ha parlato a Radio Anch’io Sport su RadioUno. “La partita con l’Atalanta la svolta della nostra stagione? Dopo il primo tempo ci siamo guardati in faccia, abbiamo provato a restare lucidi. Loro ci avevano fatto tre gol e noi pensavamo di avere le carte per poterne fare altrettanti e riprendere la partita”, ha ricordato. “Ci siamo riusciti e ci siamo dati la scossa. Ci siamo messi sotto. Ora crediamo più in quello che facciamo fino all’ultimo. La Lazio non molla, i risultati ci danno ragione, speriamo di continuare così”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

