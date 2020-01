L’associazione Sannio Report apre il laboratorio delle idee (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Sannio Report. “Essere propositivi e far si che la cittadinanza diventi parte attiva della città stessa è sempre stato lo scopo di Sannio Report fin dall’inizio e i 3 progetti fin qui portati avanti –campanile di Santa Sofia, sito archeologico dei Santi Quaranta e sito archeologico dell’anfiteatro romano – ne hanno dato ampia dimostrazione. Progetti semplici, a costo zero per l’amministrazione o per la soprintendenza, di facile (per chi è animato di buona volontà) realizzazione che hanno consentito di fare cose che mai nessuno aveva fatto qui a Benevento. Per questo L’associazione Sannio Report adesso apre un “laboratorio di idee” a chi vuole migliorare questa città. L’invito è rivolto a tutti: studenti e professori, tecnici, privati, associazioni, liberi ... Leggi la notizia su anteprima24

