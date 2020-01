L’affarone dei piemontesi con la Lega che vuole il servizio di Pronto Soccorso privato (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Piemonte governa il centrodestra, e il modello che la giunta di Alberto Cirio (ex Lega Nord ora Forza Italia) sembra voler importare è quello della Lombardia. Due giorni fa infatti l’assessore alla Sanità Luigi Icardi (Lega) ha dichiarato di essere disposto ad aprire il servizio di Pronto Soccorso ai privati, come già avviene nella regione governata da Lorenzo Fontana. «Abbiamo aperto un tavolo con i privati – ha detto l’assessore leghista – sulla base di un nuovo rapporto basato innanzitutto sulla fine di un’ipocrisia: quella che in tutti questi anni ci ha portato a ricorrere a loro solo in occasione delle emergenze. Mentre bisogna avere l’onestà di ammettere che il pubblico, da solo, non può più farcela». Perché il Pronto Soccorso privato non conviene alle casse del pubblico Il giorno precedente era stata l’Associazione Italiana Ospedalità Privata ... Leggi la notizia su nextquotidiano

