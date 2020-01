La svolta in Libia passa da Mosca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono ore molto intense sul fronte libico: nelle prossime ore a Mosca saranno presenti i due principali protagonisti della guerra in corso nel Paese nordafricano, ossia Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar. Non è ancora ben chiaro se ci sarà, sotto la supervisione di Vladimir Putin, un incontro diretto oppure se i colloqui saranno divisi in due momenti diversi della giornata. Ciò che appare certo è che nelle prossime ore si guarderà verso la capitale russa per capire molto del futuro della Libia. Si prevede, in particolare, la firma di uno specifico accordo che potrebbe segnare un “salto di qualità” rispetto al cessate il fuoco entrato in vigore nelle scorse ore. Nel frattempo ci si muove anche in Europa: a Berlino si parla della data della conferenza in Libia, Conte e Di Maio sono invece in missione diplomatica tra Turchia, Tunisia ed Egitto. L’ottimismo di Mosca Oltre che ... Leggi la notizia su it.insideover

