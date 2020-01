Inquinamento a Roma, possibile stop per tutte le automobili diesel: sono quasi un milione (Di lunedì 13 gennaio 2020) I modelli dell'Arpa prevedono anche per domani, 14 gennaio, un aumento del livello di Pm10, le polveri sottili, nell'aria di Roma, già da otto giorni superiore al limite consentito dalla legge. Per questo la sindaca Raggi sta pensando a un'ordinanza che disponga lo stop a tutte le automobili alimentate a diesel. Leggi la notizia su roma.fanpage

sole24ore : Polveri sottili??La colpa è dell’anticiclone. Roma pronta al blocco dei #diesel #inquinamento #traffico… - romadailynews : Bordoni: #inquinamento dovuto da caldaie, no a stop diesel Euro6: Roma – “Oggi si scopre… - Moixus1970 : RT @sole24ore: Polveri sottili??La colpa è dell’anticiclone. Roma pronta al blocco dei #diesel #inquinamento #traffico -