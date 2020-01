Harry e Meghan, il principe William severo sull’addio: “Siamo entità separate adesso” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da qualche giorno, ormai, la Brexit ha un nuovo volto ed è quello da primo piano di Meghan Markle. Messa da parte, per il momento, la triste e problematica dipartita della Gran Bretagna dall’UE, è ora il caso di concentrarsi sulla più avvincente e gossippara dipartita di duca e duchessa di Sussex dalla Royal Family. In questa soap opera in salsa Westminster arriva ora un nuovo retroscena: la posizione – nonché – confessione del principe William. Le parole amare per il fratello È il Sunday Times a far circolare la presunta confidenza che il fratello di Harry, nonché principe William, avrebbe fatto ad un amico. Le parole del primogenito di Carlo e Diana sono amare e colme di rammarico e parlano – in modo netto – di separazione: “Ho tenuto il braccio sulla spalla di mio fratello per tutta la vita. Adesso non posso più farlo e questa cosa mi rende molto triste” avrebbe detto William. ... Leggi la notizia su thesocialpost

