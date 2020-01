Gwyneth Paltrow lancia “L’odore della mia vagina”: è polemica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow è tornata a sorprendere ancora dopo gli integratori in grado di combattere i sintomi della menopausa e le uova vaginali contro la depressione. Ecco dunque che la popolare attrice americana, interprete dell’iconico Sliding Doors, ha ora pensato bene di lanciare sull’e-commerce di Goop un nuovo prodotto decisamente discutibile. Si tratta nel dettaglio di una candela, e fin qui nulla sembra essere fuori dalla norma. Quello che però è del tutto incredibile è che la sua fragranza è all’odore della sua vagina! Gwyneth Paltrow: la nuova trovata Il prodotto viene descritto sul sito dell’attrice come “meraviglioso, inaspettato, sexy e divertente”. Inoltre è in vendita alla bellezza di 75 dollari al flacone. La nuova trovata commerciale di Gwyneth Paltrow ha di fatto già suscitato molta ironia, ma anche parecchie critiche sui social e sul web in ... Leggi la notizia su notizie

