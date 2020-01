Gwyneth Paltrow dà scandalo: vende “l’odore della sua vagina” in una candela (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow dà scandalo. L’attrice californiana ha messo in vendita “l’odore della sua vagina” all’interno di una candela. Si tratta di una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro alla rosa damascena e ai semi di ambretta che ha provocatoriamente chiamato “This smells like my vagina”. L’idea del nome nasce da uno scherzo, una battuta tra il profumiere Douglas Little e la Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei ha esclamato: «Uhh..questa puzza di vagina». E da queste parole ne è nata un’operazione di marketing. La candela è in vendita in vendita sul suo sito di e-commerce “Goop” al prezzo di 75 dollari ed è andata esaurita in 24 ore. Il profumo viene descritto come «divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato». Sui social, in particolare su Twitter, è montata la ... Leggi la notizia su attualitavip.myblog

