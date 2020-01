Fidanzata gelosa a Forum prende a calci il fidanzato: “Gli piacciono le vecchie” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il programma di Rete4 ospita una lei di coppia decisamente fumantina e gelosa. Lui, colpevole di aver navigato sul web cercando video hot a tema "milf", avrebbe anche la password del computer ad hoc: "Milfona69". I toni si alzano e la ragazza finisce anche per prendere a calci l'attonito compagno: "Sei perverso, sei malato". Leggi la notizia su tv.fanpage

