EVOLUZIONE METEO: mite e calmo, NOVITÀ dal 18 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il METEO della settimana entrante sarà ancora caratterizzato da stagnazione atmosferica e stabilità praticamente assoluta. Come già accennato, gli unici disturbi saranno esclusivamente al Sud, in particolare tra Sicilia e Calabria, con qualche piovasco e qualche rovescio qua e là, in un contesto comunque sicuramente non freddo.Altrove, come già annunciato, vigerà l'alta pressione, senza alcun disturbo particolare, perlomeno fino a venerdì. Possibile NOVITÀ dal 18: un'attiva ciclogenesi potrebbe interessare il Mediterraneo, con fenomenologia tutta da decifrare. Per ora limitiamoci a trattare di un possibile netto cambiamento del regime atmosferico. Da sabato, però, potrebbe esserci un vero e proprio cambiamento, grazie a una importante saccatura che potrebbe riuscire a entrare su Mediterraneo, dando strada ad una fase METEO piuttosto piovosa.Tutti i modelli sono concordi ... Leggi la notizia su meteogiornale

