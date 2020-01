Dakar 2020 oggi in tv, 8^ tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Wadi Al Dawasir-Wadi Al Dawasir (13 gennaio) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuova sfida in vista per la carovana della Dakar 2020, che si appresta ad affrontare un interessante ottavo stage Wadi Al Dawasir-Wadi Al Dawasir da 716 chilometri complessivi di cui ben 477 di prova speciale. Gli equipaggi incontreranno un tracciato per lo più sabbioso con alcune zone insidiose per la navigazione ed altre molto più semplici, tra cui un tratto di 40 km in linea retta (e senza asperità particolari) dove sprigionare tutti i cavalli. Il percorso odierno è un loop molto scenografico con un paesaggio caratterizzato da montagne e canyon in contrasto con la sabbia bianca del deserto. Tra le auto si ripropone la sfida a tre per il primato tra Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel, mentre Fernando Alonso punterà ad un altro buon piazzamento parziale in modo da avvicinare la top10 in classifica. Gli highlights della Dakar 2020 saranno disponibili ogni sera su ... Leggi la notizia su oasport

