Conte ed Erdogan d'accordo: «Sì al cessate il fuoco in Libia» (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Apprezziamo gli sforzi da parte italiana per raggiungere l'obiettivo» del cessate il fuoco «permanente» in Libia. Lo dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al... Leggi la notizia su ilmessaggero

matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… - Agenzia_Italia : Conte vola in Turchia per incontrare Erdogan - Agenzia_Ansa : #Libia, #Erdogan: 'La tregua sia permanente e ponga solide basi'. 'Tregua precaria senza percorso politico', dice… -