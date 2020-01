Alberto Matano non sta bene a La vita in diretta. Cuccarini interviene (Di lunedì 13 gennaio 2020) La vita in diretta, Alberto Matano non si sente molto bene. Lorella Cuccarini: “Devo fare la dottoressa oggi” Conduzione non facile quella della puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, per Alberto Matano. Il mezzobusto del TG1, entrando in studio con la sigla ancora in sottofondo e gli applausi del pubblico, ha infatti detto alla collega Lorella Cuccarini: Lorella, oggi ho una richiesta per te: devi essere la mia dottoressa per un giorno perchè sono veramente molto raffreddato. “Tu ti sei già occupata alla grande di influenza” ha poi aggiunto Alberto Matano, mentre Lorella Cuccarini ha risposto: “Oggi devo fare la dottoressa quindi”. Alberto Matano raffreddato a La vita in diretta. Lorella Cuccarini: “Vado a prendere provvedimenti” “Devi trovare qualche rimedio per me” ha continuato subito dopo Alberto ... Leggi la notizia su lanostratv

