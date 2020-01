Mara Venier difende Amadeus e sbotta a Domenica In: “Faccio uno scandalo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Mara Venier difende Amadeus a Sanremo 2020: “Non ripetiamo l’errore fatto con Fabrizio Frizzi!” Si può essere dei grandi conoscitori del costume italico così come dei pionieri del giornalismo online e allo stesso tempo prendere delle sonore cantonate. E’ il caso del mitologico Roberto D’Agostino che, ospite di Domenica In nello spazio dedicato al Festival di Sanremo 2020, ha messo in dubbio le capacità di conduttore di Amadeus, dichiarando a più riprese, infatti, che il vero conduttore sarà Fiorello che aprirà la prima puntata. Mara Venier, infastidita dalle dichiarazioni del suo ospite, ha iniziato a difendere a spada tratta il suo amico Amadeus definendolo un grande professionista che saprà sorprendere il pubblico a casa, fino a quando non ha sbottato: “Non sono d’accordo! Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi! ... Leggi la notizia su lanostratv

