LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: sesti Zelger-Pellegrino! Svezia tra le donne e Francia tra gli uomini concedono il bis (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10: La Norvegia resta giù dal podio anche qui. Quarta Norvegia 1, quinta Norvegia 2. sesta e prima del gruppo inseguitore l’Italia di Zelger e Pellegrino 14.08: E arriva il bis, come fra le donne. Chanavat si conferma il migliore di questo week end e vince anche lo Sprint a coppie battendo in coppia con Jay, Svezia 1 (Haeggstroem-Grate) e Russia 1 (Krasnov-Retivykh) 14.08: A 700 metri dal traguardo Norvegia 1, Noevrgia 2, Francia 1, Italia fuori dai giochi a 6″ 14.07: E’ dura per l’Italia. Zelger va in difficoltà e cambia ultimo a 5″ dalla testa. Norvegia 2, Svezia 1, Francia 1 davanti 14.06: Forcing delle due squadre norvegesi, Zelger deve chiudere un piccolo buco dalle prime cinque coppie 14.05: Francia 1 prende il comando delle operazioni con Chanavat, che cambia davanti a Norvegia 2 e Norvegia 1. ... Leggi la notizia su oasport

