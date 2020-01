Licia Nunez, la fidanzata Barbara svela: “Vedere Imma nella casa mi ha fatto soffrire” (Di domenica 12 gennaio 2020) Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, commenta il confronto della gieffina con l’ex compagna Imma Battaglia al Grande Fratello Vip Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un confronto tra Imma Battaglia e Licia Nunez, le due in passato hanno avuto una relazione amore, durata sette anni. nella casa più spiata d’Italia la Nunez ha svelato di essere stata tradita da Imma con Eva Grimaldi, a detta sua lei era davvero innamorata dell’attivista ed è per questo che ha sofferto molto. La Battaglia è entrata nella casa per replicare alle accuse dell’ex fidanzata, ha smentito di averla tradita. Dopo il loro confronto, la nuova fidanzata di Licia ha detto la sua. Barbara in un’intervista concessa a Il Messaggero ha svelato: “Vedere entrare Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello Vip mi ha fatto soffrire, ha riaperto un capitolo ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

