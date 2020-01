Le carte dell’Egitto contro il gioco aggressivo della Turchia (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel corso dell’ultimo mese l’Egitto ha moltiplicato gli sforzi tesi a contrastare la crescente aggressività della Turchia in Libia e nel Mediterraneo orientale. Giovedì 2 gennaio, il parlamento di Ankara ha autorizzato il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ad impegnare un proprio contingente militare in Libia per un anno. Poco più di un secolo dopo la fine della Guerra italo-turca, che pose fine all’occupazione ottomana della Libia, i militari turchi potrebbero tornare in un paese d’importanza strategica sia per l’Italia che per l’Egitto. Il Cairo è stato il primo paese a condannare esplicitamente e con forza l’approvazione dell’invio di forze militari turche in Libia. Per il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, infatti, la crisi libica è direttamente collegata alla sicurezza nazionale dell’Egitto. Non solo: la decisione del parlamento turco è stata preceduta da un patto con il ... Leggi la notizia su it.insideover

