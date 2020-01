Imma Battaglia: “Licia Nunez sta sfruttando me e Eva Grimaldi” (Di domenica 12 gennaio 2020) A "Domenica Live", nella puntata del 12 gennaio 2020, Imma Battaglia continua a replicare a distanza, dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip, alla sua ex compagna Licia Nunez: "Le ho detto che è una bugiarda. È chiaro che sta usando me e Eva Grimaldi per cavalcare il momento e sfruttarlo". Leggi la notizia su tv.fanpage

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… -