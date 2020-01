Il Napoli è tornato a essere una chiesa più che una squadra (Di domenica 12 gennaio 2020) Non saprei a cosa paragonare la noia che sprigiona oggi il Napoli. Ognuno di quegli applausi che a decine i giocatori si scambiano tra loro a ciascun velleitario passaggio fallito è come una ulteriore bomba che deflagra in un deserto post-atomico. È la noia della vetustà di quei calciatori la cui vecchiaia non è stata rispettata e recisa – come richiede il calcio che vuole sempre sangue nuovo – ma è stata incamerata, istituzionalizzata. È il Napoli ma sembra The Irishman. Quei movimenti di gioco cui siamo tornati, come fedeli in coda in una processione pasquale; quel gioco che vogliamo rievocare, ricordo pallido di quando ci convincemmo di essere felici (quella felicità di quando tuo zio ti costringeva ad ascoltare del famoso Napoli di Vinicio del quale, tutto sommato, non te ne fotteva niente); quel continuo richiamare moduli, tagli, modi di gioco di un tempo perduto hanno ... Leggi la notizia su ilnapolista

