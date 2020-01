Il dolore di William: "Non potrò più proteggere mio fratello come prima" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Mariangela Garofano A pochi giorni dalla notizia "bomba" lanciata dai duchi di Sussex, di voler lasciare i loro ruoli istituzionali, il principe William si è aperto con un amico, al quale ha esternato tutto il suo dispiacere per la decisione di Harry La Megxit, ovvero l’addio dei duchi di Sussex alla vita pubblica di corte, ha portato grande sconforto tra i membri della Royal Family. Stando al Mirror, il principe William si sarebbe aperto con un amico, al quale ha confessato tutta la sua tristezza per l’allontanamento del fratello, con il quale il rapporto si era incrinato dopo il fidanzamento con Meghan. William, da sempre molto legato al fratello minore, aveva consigliato ad Harry di non correre troppo con l'ex attrice. “Ho protetto mio fratello tutta la vita ed ora non posso più farlo. Siamo entità separate”, questo lo sfogo di William con l’amico. E ancora: “Sono triste ... Leggi la notizia su ilgiornale

