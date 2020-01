Golden Globe: Tina Fey e Amy Poehler saranno le conduttrici nel 2021 (Di domenica 12 gennaio 2020) Tina Fey ed Amy Poehler torneranno a condurre la cerimonia dei Golden Globe nel 2021, dopo aver ftatto la stessa esperienza negli anni scorsi. Tina Fey ed Amy Poehler torneranno a condurre la cerimonia dei Golden Globe nel 2021, dopo aver precedentemente svolto la stessa funzione tra il 2013 e il 2015. Ad annunciarlo è stata la stessa Poehler, durante un'apparizione a sorpresa a un evento della Television Critics Association. Non è ancora stata fissata la data di messa in onda della trasmissione, ma si presume che sia agli inizi di gennaio come da consuetudine. Come riportato dall'Hollywood Reporter, la tempistica dell'annuncio è importante in un momento di crisi per la stagione dei premi, dato che per il secondo anno consecutivo la cerimonia degli ... Leggi la notizia su movieplayer

enpaonlus : Grandissimo attore. Grandissimo difensore degli animali e dei loro diritti. Anche spiritoso nel commentare la cena… - SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - WarnerBrosIta : Congratulazioni a Joaquin Phoenix per aver vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in un film dramma… -