Ginnastica artistica, Sofia Busato torna in gara dopo due infortuni da incubo! La comasca riparte dalla Serie A (Di domenica 12 gennaio 2020) Sofia Busato torna in gara! La comasca vestirà il body della Polisportiva Fino Mornasco e parteciperà alla Serie A2 di Ginnastica artistica che scatterà il prossimo 1° febbraio (sono in programma quattro tappe, finale compresa). L’azzurra non scende in pedana dall’agosto 2018 quando si infortunò gravemente durante le qualificazioni degli Europei a Glasgow: mentre si esibiva all’amato volteggio, dove aveva tutte le carte in regola per puntare alla finale, si ruppe il legamento crociato proprio come le era successo l’anno precedente durante un allenamento a Cluj-Napoca, sede della rassegna continentale. dopo un lungo recupero di un anno e mezzo, la 19enne si rimette in gioco ancora una volta ed è motivata a iniziare una difficile scalata per tornare ai suoi massimi livelli. Si ripartirà dal basso e servirà del tempo ma la grinta e la caparbietà non sono mai mancate ... Leggi la notizia su oasport

_pinwheelsroad : Uni checklist ?????? • non pensavo avrei fatto l'uni lol • non si sono mai espressi per non influenzarmi • una delle m… - roxyisnthappy : Comunque raga ho scoperto oggi che da piccola facevo ginnastica artistica ma che poi ho mollato perché ero ciola e… - ekuonews : La Ferrè sarà a Teramo già oggi per tenere un master regionale di altissimo valore dal titolo “la costruzione di un… -