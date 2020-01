Forma dell’acquisto di una porzione del bene costruito su un suolo in comune (Di domenica 12 gennaio 2020) Cassazione 10.10.2019 n 25539 I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 cc, rivestire la Forma scritta ad substantiann, per cui è nullo l'accordo verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni. Leggi la notizia su fanpage

