Dal centro alla periferia, continuano le aggressioni al personale sanitario (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – continuano le aggressioni al personale sanitario a Napoli. Solo nelle ultime 48 ore sono tre i casi di violenza tra il centro e la periferia. Dal quartiere Vomero fino all’area orientale della città non si placano gli atti di vandalismo e aggressione contro gli operatori sanitari. Dall’inizio del nuovo anno sono già 9 i casi di violenza. All’ospedale Santobono di Napoli una donna che stava semplicemente svolgendo il proprio turno di 12 ore, nel reparto di pediatria, è stata insultata e minacciata di morte dai parenti di un paziente. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato scorso. A segnalare il caso è la pagina Facebook dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Mentre in centro città, nel Rione Sanità, alcuni soccorritori del 118, in pieno servizio, sono stati minacciati affinché spegnessero le sirene dell’ambulanza. Nonostante gli ... Leggi la notizia su anteprima24

