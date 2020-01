Beautiful Anticipazioni 13 gennaio 2020: Flo esige da Reese la verità sulla notte in cui è nata Beth! (Di domenica 12 gennaio 2020) Mentre Steffy si trova a dover scegliere se andare avanti con l'adozione, Reeese sarà costretto a confessare a Flo quanto accaduto la notte in cui è nata Beth. Leggi la notizia su comingsoon

