Barcellona, Pochettino in pole in caso di esonero di Valverde dopo il no di Xavi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Barcellona ha provato a ingaggiare Xavi al posto di Valverde ma l’ex centrocampista ha rifiutato. Ora i catalani guardano a Pochettino. Il Barcellona potrebbe esonerare Ernesto Valverde nelle prossime ore. La posizione del tecnico blaugrana si è fatta sempre più difficile dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Barcellona, pronto Pochettino Mauricio Pochettino è il candidato numero uno per la panchina del Barcellona al posto di Ernesto Valverde dopo il ‘no’ di Xavi. Lo riferisce radio RAC1, secondo cui il tecnico argentino ex Tottenham avrebbe l’appoggio del presidente Bartomeu e sarebbe visto bene dalla squadra. fonte foto https://www.facebook.com/fcbarcelona/ Il no di Xavi dopo due giorni di colloqui con il Ceo del club Oscar Grau e l’ex compagno e ora ds blaugrana Eric Abidal, ... Leggi la notizia su newsmondo

