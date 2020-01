Baranzate, scarichi abusivi: fermato e sequestrato un furgone carico di rifiuti (Di domenica 12 gennaio 2020) Giro di vite agli scarichi di rifiuti ingombranti per le strade di Baranzate. Nei giorni scorsi durante l’attività di controllo nel quartiere Gorizia, una pattuglia della Polizia Locale si è imbattuta in un furgone carico di materiali ingombranti di dubbia provenienza. Dopo un rapido controllo sia il proprietario che il conducente del veicolo sono risultati privi dei documenti di trasporto e delle prescritte autorizzazioni alla gestione e trasporto di rifiuti. Il furgone e gli ingombranti sono stati sequestrati ed è partita una denuncia per gestione illecita di rifiuti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

