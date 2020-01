Terremoto Potenza M 2.2/ Ingv ultime scosse, lieve sisma in Basilicata (Di sabato 11 gennaio 2020) Terremoto Potenza M 2.2, Ingv ultime scosse: un lieve sisma si è verificato nella serata di ieri nel capoluogo della Basilicata. Tutti i dettagli Leggi la notizia su ilsussidiario

ioremowilliams : @Capezzone Qualcuno non ha fatto caso al 'terremoto' proprio in Iran e vicino alla centrale nucleare? Nessuno ci ar… - AnnaLizzy68 : RT @dukana2: #Terremoto da #Trivelle #Eni #Shell e #Total in #Basilicata! Il #sisma, di magnitudo 3.0, è stato registrato alle ore 22:32 a… - leone52641 : RT @dukana2: #Terremoto da #Trivelle #Eni #Shell e #Total in #Basilicata! Il #sisma, di magnitudo 3.0, è stato registrato alle ore 22:32 a… -