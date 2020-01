Terremoto in Porto Rico: scosse di magnitudo 6.0 devastano l’isola (Di sabato 11 gennaio 2020) Terremoto in Porto Rico, tantissima paura tra i residenti. Allerta maremoto Un Terremoto di magnitudo 6.0 ha scosso il Porto Rico alle 08:54 di stamattina (13:54 ora italiana). Numerosi i danni causati lungo la costa meridionale dell’isola, dove i recenti terremoti hanno messo sottosopra case e scuole. Lo US Geological Survey ha affermato che il … L'articolo Terremoto in Porto Rico: scosse di magnitudo 6.0 devastano l’isola proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

