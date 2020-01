Sci di fondo, Greta Laurent e Alice Canclini superano le qualifiche della sprint tl della Coppa del Mondo a Dresda (Di sabato 11 gennaio 2020) Si dimezza la pattuglia italiana al femminile in gara dopo le qualificazioni della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: rientrano tra le migliori trenta che si giocheranno la vittoria Greta Laurent ed Alice Canclini, mentre escono di scena Lucia Scardoni ed Ilaria Debertolis. Il miglior crono lo fa registrare la slovena Anamarija Lampic, reduce dalla doppia vittoria (in entrambe le tecniche) nelle sprint del Tour de Ski, che copre gli 1.3 km del tracciato teutonico in 2’30″38, dando oltre un secondo a tutte le avversarie, a partire dalle elvetiche Laurien van der Graaff, seconda a 1″01, e Nadine Faehndrich, terza a 1″04. Tredicesima Greta Laurent, staccata di 3″44 dalla vetta, passa ai quarti, per il rotto della cuffia, anche Alice Canclini, 29ma a 7″41, con meno di mezzo secondo di ... Leggi la notizia su oasport

