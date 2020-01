Sci di fondo, Federico Pellegrino e Maicol Rastelli superano le qualifiche della sprint tl della Coppa del Mondo 2020 a Dresda (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo quanto accaduto per le donne, si dimezza la pattuglia italiana anche al maschile dopo le qualificazioni della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: rientrano tra i migliori trenta che si giocheranno la vittoria Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre non ce la fanno Michael Hellweger e Stefan Zelger. Il miglior crono è del transalpino Lucas Chanavat, che completa gli 1.3 km del percorso sulla neve tedesca in 2’14″72, battendo per un soffio ben tre norvegesi: Haavard Taugboel è secondo a 0″14, Goeran Tefre si classifica terzo a 0″55, infine Erik Brandsdal giunge quarto a 0″75. Undicesimo Federico Pellegrino, staccato di 1″94 dalla vetta, mentre passa ai quarti, con brivido finale, anche Maicol Rastelli, 30° ed ultimo dei qualificati a 4″48, con appena 0″18 di ... Leggi la notizia su oasport

