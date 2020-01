Salute, Giappone: il robot aiuta i piccoli pazienti ricoverati a frequentare le lezioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Un robot per consentire ai piccoli pazienti ricoverati di seguire le lezioni a distanza: è l’obiettivo di Orihime, un robot avatar utilizzato in Giappone. Questo simpatico aiutante è alto 23 centimetri e viene collocato nella classe frequentata dal ragazzo così da registrare e trasmettere in diretta la lezione sul tablet in possesso del piccolo paziente bloccato in ospedale. Il progetto riguarda la Prefettura di Hiroshima ed è stato sviluppato dall’Hiroshima University Hospital e dall’Hiroshima University Hospital. “Gli studenti non solo possono guardare le registrazioni in tempo reale, ma anche parlare con i loro compagni di classe o con gli insegnanti attraverso il robot e far compiere a Orihime una varietà di gesti come ad esempio girare la testa di lato”, sottolinea ‘The Japan Times’ riportando un articolo del ‘Chugoku ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

