Repubblica: Gattuso sta lavorando come se la stagione fosse appena iniziata (Di sabato 11 gennaio 2020) Oggi il Napoli affronta un’altra sfida importante contro la Lazio. I ragazzi di Gattuso saranno chiamati ad una prestazione che gli permetta di sentire più lontana la crisi che stanno attraversando. L’impressione di queste prime settimane di Gattuso, secondo Repubblica, è che il tecnico abbia deciso di ricominciare tutto da capo. come se si fosse in avvio di stagione. Ipotesi avvalorata anche dall’arrivo di tanti nuovi calciatori che saranno poi il perno del suo gioco. Gattuso, che sta lavorando paradossalmente come se la stagione fosse appena iniziata (cambio di modulo tattico e preparazione atletica, in attesa di inserire i nuovi acquisti Lobotka e Demme), con l’aggravante dell’emergenza che gli ha decimato soprattutto la difesa. Sono infatti ko Meret, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit e Ghoulam, oltre a Mertens. L'articolo Repubblica: Gattuso sta lavorando come se la ... Leggi la notizia su ilnapolista

